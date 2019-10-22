Пекин, , 22:37 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И дал эксклюзивное интервью французскому информационному агентству «Франс-пресс», ответив на ряд острых вопросов, связанных с торгово-экономическими противоречиями между КНР и США, сообщает 22 октября Синьхуа.

Китайский министр обвинил США в провоцировании торговой войны, которое вынудило Пекин принять ответные меры для защиты собственных интересов, свободы международной торговли и интересов мирового сообщества, в том числе Франции. Комментируя компромисс, достигнутый КНР и США в ходе недавнего 13-го раунда торгово-экономических переговоров, Ван И указал на достигнутый прогресс, который заложил фундамент для будущего соглашения.

Обратив внимание на необходимость взаимного уважения и равенства, руководитель китайской дипломатии заверил читателей, что политика реформ и открытости в КНР, получившая признание мирового сообщества, будет продолжена. Как крупнейший глобальный рынок Китай открыт для взаимодействия со всем миром. США же, благодаря этому, смогут успешно вести торгово-экономические консультации с третьими странами, а также в целом с ЕС. При этом Китай, по его словам, не собирается наносить США ущерб путем воздействия на партнеров Вашингтона и рассчитывает, что так же поведет себя и американская сторона, что снимет все угрозы созданию мировой экономики открытого типа.