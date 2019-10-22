Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США двигаются разнонаправленно к середине дня торгов на Уолл-стрит, 22 октября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones находится в плюсе на 94,44 пункта (0,35%), на отметке 26 922,08 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 6,80 пункта (0,23%), до 3 013,52 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 6,03 пункта (0,07%), до 8156,96 пункта.

К потерям «высокотехнологичного» Nasdaq привело, прежде всего, снижение котировок Facebook поле объявления о начале очередного расследования из-за недостаточной защиты данных пользователей соцсети.

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