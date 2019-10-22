Рим, 22 октября 2019, 22:12 — REGNUM Введение новых торговых ограничений на фоне общей нестабильности рискует помешать росту мировой экономики, заявил во вторник, 22 октября, президент Италии Серджо Маттарелла, передает Adnkronos.
Следует избегать избыточных протекционистских мер, сказал формальный глава итальянского государства.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, на встрече с президентом США Дональдом Трампом Маттарелла призвал Трампа пересмотреть новые пошлины США на европейские товары, однако американский президент не стал комментировать этот вопрос.