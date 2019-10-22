История вопроса

Включает новости, касающиеся взаимоотношения США и стран Евросоюза, как в целом, так и на уровне двустороннего взаимодействия с каждой из стран ЕС по широкому кругу вопросов дипломатии, бизнеса, военно-технического сотрудничества, торговли, экономической интеграции, науки и культуры.