Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 23 октября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также бюджеты внебюджетных фондов, сообщает ИА REGNUM. Главный финансовый документ страны снова профицитный.

Прогноз

Законопроект был внесен в Госдуму 30 сентября. В расчетах госсметы на 2020−2022 годы правительство ориентировалось на прогноз социально-экономического развития от Минэкономразвития. Так, основные параметры госказны на 2020 год рассчитаны с учетом стоимости одного доллара в 65,7 рубле и цены одного барреля нефти марки Urals 57 долларов. При этом к 2022 году курс прогнозируется на уровне 66,5 рублей за доллар, а стоимость одного барреля нефти той же марки опустится до 55 долларов.

В прогноз на 2020 год Минэкономразвития заложило рекордно низкий показатель инфляции. Так, по расчетам МЭР, она составит 3%, но уже в 2021 и 2022 годах вернется на целевой уровень в 4%.

Достаточно низким ожидается и рост экономики — в 2020 году МЭР ожидает увеличение ВВП на 1,7%. Однако в 2021 и 2022 годах экономика будет расти более быстрыми темпами в 3,1% и 3,2% соответственно. Как объясняли в МЭР, таких показателей удастся достичь за счет роста инвестиций, который к 2021 году должен достичь 5%.

Профицит на три года

Проект федерального бюджета предполагает, что все три года госсмета будет профицитной. Так, в 2020 году правительство ожидает получить в госказну 20,4 трлн рублей доходов, что на 2,1% выше, чем в 2019 году. В 2022 году доходы госбюджеты должны увеличиться до 22,1 трлн рублей.

Расходы в 2020 году составят 19,5 трлн рублей — это на 6,6% выше, чем правительство решило потратить в 2019 году. К 2022 году расходы госказны также возрастут и составят 21,8 трлн рублей.

Таким образом, профицит госказны в 2020 году составит или 0,8% ВВП. Однако затем расходы начнут расти более быстрыми темпами, чем доходы — так, в 2021 году профицит госказны составит 0,5% ВВП, а к 2022 году разница между доходами и расходами госсметы опустится до 0,2% ВВП.

Основные направления расходов

В 2020 году правительство планирует сократить госрасходы на национальную оборону, но одновременно увеличить финансирование социальной политики. Так, на оборону в 2020 году уйдет 3,1 трлн рублей, что на 110,1 млрд рублей меньше, чем в 2019 году. К 2022 году расходы на нацоборону увеличатся до 3,33 трлн рублей.

При этом обеспечение нацбезопасности в 2020 году получит на 225,1 млрд рублей больше, чем в 2019 году — так, на эти цели правительство направило 2,46 трлн рублей госсредств. До 2022 года финансирование направление останется практически неизменным.

На цели социальной политики в 2020 году уйдет 5,01 трлн рублей — для сравнения, в 2019 году на это направление было выделено 4,86 трлн рублей. К 2022 году затраты госбюджета на цели социальной политики вновь вернутся на текущий уровень и составят 4,83 трлн рублей.

Правительство также предлагает увеличить расходы на здравоохранение и образование. Так, эти сферы в 2020 году получат 1,02 трлн рублей и 899,6 млрд рублей соответственно.

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Четыре приоритета

Накануне внесения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты фракции «Единая Россия» встретились с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым. В рамках обсуждения проекта госсметы депутаты и правительство договорились, что госбюджет с 2020 года должен работать по новым правилам, направленным на эффективное использование бюджетных средств.

Так, средства в рамках реализации нацпроектов должны поступать в регионы уже в январе, что необходимо прописать в Бюджетном кодексе. Так, регионы должны проводить конкурсы и заключать контракты с инвесторами сразу после принятия закона о бюджете на очередной финансовый год. Таким образом правительство и депутаты намерены обеспечить начало реализации нацпроектов в первом квартале каждого года, а не в сентябре, как это происходит сейчас.

Кроме того, как заявил Силуанов, до декабря 2019 года правительство намерено внести в Госдуму законопроект, который позволял бы не возвращать долг в госбюджет, если средства уйдут на поддержку инвестиционных проектов.

Правительство также намерено начать инвестировать средства Фонда национального благосостояния в инвестпроекты в регионы — такие нормы Минфин планирует реализовать уже в 2020 году, когда объем ФНБ превысит 7% от ВВП. Таким образом, реализация инвестпроектов в регионах будет проходить за счет механизма государственно-частного партнерства.

Особое внимание правительство и депутаты намерены уделить выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, чтобы сократить разрыв между ними, который сегодня достигает семи раз. Так, по словам Силуанова, правительство выделило десять регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, которые получат 99% софинансирования из госбюджета. Это республики Адыгея, Калмыкия, Карелия, Мари Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, а также Курганская и Псковская области. Все эти вопросы будут отражены в постановлении Госдумы, которое депутаты намерены рассмотреть по итогам обсуждения проекта госбюджета в первом чтении.

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Оппозиция против

Фракция «Единая Россия» в Госдуме на своем заседании уже поддержала принятие проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы. Однако депутаты других фракций нижней палаты парламента нашли аргументы против предложенного варианта госсметы.

Так, фракция КПРФ не будет голосовать за принятие проекта госбюджета, так как считает, что он не направлен на реализацию нацпроектов. Депутаты подготовили свой, альтернативный анализ документа.

В свою очередь фракция «Справедливая Россия» в очередной раз подготовила альтернативный проект госбюджета на 2020−2022 годы, в котором предлагает свое видение основных статей расхода госказны. Поддерживать вариант, предложенный правительством, депутаты фракции не намерены.

Фракция ЛДПР намерена окончательно определиться с позицией в ходе обсуждения основных параметров госсметы в первом чтении на пленарном заседании.

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