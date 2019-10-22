Милан, Италия, , 21:41 — REGNUM Еврокомиссия в своем отзыве на проект бюджета Италии на 2020 год во вторник, 22 октября, призвала правительство страны не наращивать дефицит бюджета.

Проект бюджета предполагает, что дефицит вырастет на 0,1%, в то время как согласно предварительным договоренностям он должен сократиться на 0,6%, отметили комиссары.

Кроме того, проект бюджета предполагает наращивание расходов на 1,9% вместо ранее предложенного Еврокомиссией их сокращения на 0,1%.

При этом представители Еврокомиссии, как и итальянские министры, в своих комментариях выразили уверенность в достижении компромисса, поэтому наблюдатели предполагают, что никаких санкций за нарушения в отношении Италии не последует.