Екатеринбург, , 21:20 — REGNUM В Свердловской области 14 октября килограмм гречневой крупы можно было купить за 63,59 рубля. Об этом сообщает Росстат.

15 октября 2018 года за килограмм гречки в среднем просили 56,04 рубля, говорится в материалах ведомства. Таким образом, за год цена немного поднялась.

Основной рост пришёлся на конец октября 2018-го. После этого цены находились в диапазоне 59−64 рублей. 15 июля килограмм можно было купить по 63,24 рубля. 19 августа за него просили 62,01, а 16 сентября — 61,83.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России снова отмечается рост цен на гречку. Некоторые эксперты называют его спекулятивным и связывают со стремлением перекупщиков создать ажиотаж и продать остатки крупы по максимальным ценам.

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