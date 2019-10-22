Киев, , 21:37 — REGNUM Иностранных инвесторов пригласил президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форум «Re:Think. Invest in Ukraine» по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Соответствующее видеообращение было опубликовано в официальном аккаунте мероприятия в Facebook.

Зеленский отметил, что в течение нескольких последних месяцев власти Украины искали привлекательные идеи для инвестиций. Все они будут представлены на форуме в Мариуполе. Этот город был выбран, по словам президента потому, что хочется начать новую историю именно с такого города, «перспективного и жаждущего перемен».

Также Зеленский напомнил, что с момента приглашения иностранных инвесторов на Украину, парламент одобрил закон о приватизации и о концессии, а это означает, что в стране появятся прозрачные, понятные и одинаковые для всех правила игры. При этом президент Украины призвал инвестировать в страну не только иностранных граждан, но и граждан Украины.

Зеленский пояснил, что в случае инвестирования в страну средств гражданами Украины речь идёт не только о деньгах, но и времени, таланте и жажде перемен. По словам главы государства, благодаря таким инвестициям Украина станет сильной и успешной.

Напомним, первый инвестиционный форум на Украине пройдёт под эгидой президента страны Зеленского 29 октября в Мариуполе. Ожидается, что на мероприятие прибудут представители международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, инвесторы, представители посольств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мнении по поводу предстоящего инвестиционного форума в Мариуполе экс-министра экономики Украины Виктора Суслова. Эксперт считает, что форум может показать уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

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