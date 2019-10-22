Ижевск, , 20:46 — REGNUM Объем средств господдержки, которые будут доведены до сельхозпроизводителей Удмуртии, в следующем году не снизится, по сравнению с финансированием программ АПК текущего года, и составит более 2 млрд рублей. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Глава республики уточнил, что н аэти цели будет выделено 1,179 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 980 млн рублей — из бюджета региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Удмуртии второй год подряд недополучают доходы. Так, по итогам 2018 года в связи с резким падением закупочной цены на молоко сельхозпроизводители республики недополучили около 1 млрд рублей прибыли. С начала прошлого года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рублей за кг, который глава минсельхоза республики Ольга Абрамова называла «дном».

В этом году сельскохозяйственные предприятия Удмуртии получили ущерб из-за проливных дождей. Причем сумма его оценивается в 738 млн рублей, а сумма страховых выплат, которые утвердили в Минсельхозе России, составила лишь 210 млн рублей или 27% от ущерба.