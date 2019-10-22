Нижний Новгород, , 20:31 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода сочли опыт внедрения выделенной полосы на проспекте Гагарина удачным и планируют развивать эту систему. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском парламенте.

По словам главы дептранса Нины Бочаровой, время в пути общественного транспорта на этом участке в утренние часы сократилось в среднем с 18 до 8 минут, средняя скорость движения выросла с 14 до 31 км/ч. Однако она признала, что выделение полосы повлекло «прогнозируемое увеличение» загрузки на въездах в город с Богородского и Арзамасского направлений, снижение скорости транспортного потока и увеличение времени в пути на личном транспорте.

«Возникающие задержки в движении личного транспорта на проспекте Гагарина в настоящее время не являются критическими», — заявила она и предложила автовладельцам в качестве перехватывающей пользоваться парковкой у магазина «Перекресток».

Программу развития сети выделенных полос планируется реализовать в три этапа. Так, уже в 2020 году планируется создать выделенные полосы без проведения реконструкций улиц путем установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки по новым схемам на Московском шоссе (от Сормовского шоссе до улицы Гордеевская), на Окском съезде (на подъеме к площади Лядова от Молитовского моста), на улице Советская от улицы Ивана Романова и Канавинском мосту до площади Благовещенская, на проспекте Гагарина (от улицы Белинского до улицы Ларина), на проспекте Ленина (от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе), на улице Новикова-Прибоя (от проспекта Ленина до проспекта Гагарина) и Мызинском мосту, на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нартова). Это будет первый этап.

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В рамках второго этапа — до 2023 года и третьего — до 2028 года предполагается реконструировать участки Московского шоссе и проспекта Ленина. В частности, планируется создать выделенные полосы на Комсомольском шоссе (от проспекта Ленина до Комсомольской площади и от Московского шоссе до проспекта Ленина), на улице Октябрьской Революции (от площади Комсомольской до улицы Июльских Дней), на проспекте Героев (от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы).

Как сообщало ИА REGNUM, создание первой в городе выделенной полосы для общественного транспорта спровоцировало автодорожный скандал. Автомобилисты, проживающие в пригороде, заявляют, что выделение одной из трёх полос на проспекте Гагарина при отсутствии дороги-дублёра и без расширения дорожного полотна оживило их страшный сон, отмечая, что «пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу». Пассажиры автобусов, наоборот, просят сохранить выделенную линию, что фактически разделило жителей города на два лагеря. Действовать новая схема начала 1 июня, протяжённость полосы на одной из самых загруженных магистралей нижегородской столицы — около 3,2 км.

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