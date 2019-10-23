Омск, , 10:00 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков на недавней встрече обсудил с представителями компании «Яндекс» проекты цифровизации экономики и социальной сферы региона. Со стороны интернет-гиганта во встрече приняли участие директор по стратегическому развитию «Яндекса» Алексей Федотов и начальник управления по работе с госорганами «Яндекса» Алексей Ромахин. Стороны договорились о скорейшем запуске в Омской области ряда социально значимых проектов «Яндекса». Новые технологии будут внедряться в сфере образования, транспорта, здравоохранения и поддержки населения.

Как напоминает «Российская газета», в России стартовала программа «Цифровая экономика», призванная поднять к 2024 году уровень производительности труда на 30 процентов. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что цифровизация выступает одним из приоритетов экономической политики Российской Федерации. Регионы активно подключились к реализации программы. А крупный, национально ориентированный бизнес оказывает им поддержку в этом. В ходе встречи топ-менеджеров «Яндекса» и руководства Омской области было отмечено, что компания заметно наращивает свое присутствие в решении государственных задач и реализации нацпроектов.

Как отметил начальник управления по работе с госорганами «Яндекса» Алексей Ромахин, компания «видит свою роль в том, чтобы направить возможности компании «Яндекс» на решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в регионах России. Ведь «Яндекс» сегодня не просто бизнес — это неотъемлемая часть экономической и социально-политической архитектуры современной России. России, которая устремлена в будущее и использует для этого, в том числе, и новейшие цифровые технологии».

Директор по стратегическому развитию компании «Яндекс» Алексей Федотов отметил: «У нас есть богатый опыт внедрения проектов в ряде регионов России, в частности, в Республике Татарстан, Белгородской, Калужской областях и других субъектах РФ. Органы государственной власти в результате такого сотрудничества получают доступ к современным цифровым технологиям».

Проект «Яндекса» «Электронный путевой лист» позволит водителям и транспорту проходить медицинский и технический контроль по всему городу, в удобных для перевозчиков местах. Это сократит затраты, в том числе времени. Он предусматривает и другие средства комплексной цифровизации сферы муниципальных и коммерческих перевозок для значительного снижения аварийности на дорогах. К примеру, разработчики «Яндекса» предлагают использовать телеметрию. Она помогает за несколько секунд определить манеру вождения водителя, а также проанализировать его физическое и психическое состояние как перед выходом в рейс, так и в пути. Омская область в качестве одного из первых в России участников этого проекта бесплатно получит от «Яндекса» камеры мониторинга состояния водителя.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, данную технологию необходимо внедрить, прежде всего, на транспорте, обслуживающем учреждения образования, здравоохранения и социальной поддержки населения.

Еще одна идея, заинтересовавшая областное руководство, — организация перевозки маломобильных людей. Речь идет о развитии службы социального такси. Губернатор подчеркнул, что она очень востребована. По словам Александра Буркова, в 2018 году ее услугами в Омской области воспользовались свыше 1,7 тысячи инвалидов, причем 510 из них — это колясочники.

Одним из главных итогов встречи омского губернатора Александра Буркова с представителями «Яндекса» Алексеем Федотовым и Алексеем Ромахиным стало то, что областные власти поддержали внедрение проекта «Яндекс.Лицей». Он реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ранее к этой программе уже подключились несколько областей.

«Эта образовательная программа подготовлена, она удовлетворяет образовательным стандартам Российской Федерации и дает возможность молодежи получать профессиональные знания в области компьютерных технологий, — пояснили в пресс-службе губернатора Омской области. — В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в конце ноября 2019 года министерством образования Омской области запланировано внедрение образовательного контента и услуг «Маркетплейс».