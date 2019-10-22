Питтсбург, США, , 20:21 — REGNUM Международный аэропорт Питтсбурга вскоре будет обеспечен электричеством, полученным исключительно с помощью солнечных батарей и резервных энергосистем на основе природного газа, сообщает информационный портал TravelandTour.

Генеральный директор аэропорта Питтсбурга Кристина Кассотис утверждает, что они стремятся занять лидирующее положение в сфере инноваций в авиации. Переход на альтернативные источники энергии поможет добиться энергетической безопасности и повысит адаптационный потенциал.

На территории аэропорта планируется установить 7800 солнечных панелей — предполагается, что они смогут производить достаточное количество электроэнергии для всего комплекса. Тем не менее, аэропорт останется подключен к прежней энергосистеме на случай чрезвычайных ситуаций, какими могут быть, к примеру, неблагоприятные погодные условия, или некорректная работа новой энергосети.