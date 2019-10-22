Тюмень, , 20:16 — REGNUM В Тюменской области повышаются оклады муниципальных чиновников на 10−13%. Соответствующее постановление губернатора региона Александра Моора появилось на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

У глав городов с численностью населения от 40 тыс. человек должностной оклад составит 62,6 тыс. рублей, с населением от 40 до 100 тыс. — 64,8 тыс. рублей, от 100 до 500 тыс. — 107,3 тыс. рублей. У главы Тюмени оклад с 1 октября 2019 года — 153,3 тыс. рублей.

У глав районов с численностью населения до 15 тыс. человек оклады составят от 60,4 тыс. рублей, от 15 до 20 тыс. человек — 61,9 тыс. рублей, от 20 до 40 тыс. человек — 62,6 тыс. рублей, от 40 до 100 тыс. человек — 64,8 тыс. рублей, свыше 100 тыс. человек — 100 тыс. рублей.

Оклады глав сельских поселений в 2−3 раза ниже, чем у районных глав. Отметим, что в постановлении речь идёт о «голых» окладах, на которые «накручиваются» затем премии и прочие доплаты, положенные чиновникам.