Хецогенаурах, , 20:12 — REGNUM В твиттер-аккаунте, принадлежащему крупной платформе о сникер-культуре Py-rates появилась информация о сотрудничестве двух знаменитых мировых брендов — Prada и Adidas— всоздании новых супермодных кроссовок.

По данным ресурса, кроссовки будут выпущены под названием Adidas Prada Sailing и будут доступны в двух расцветках: красной и бело-серебристой. Стоимость одной пары составит 350 долларов.

Дата возможного релиза пока неизвестна. Бренды никак не подтвердили, однако и не опровергли информацию.