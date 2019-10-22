Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы провело мониторинг ситуации на рынке гречневой крупы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в ряде СМИ появились сообщения о том, что розничные цены на гречку скоро взлетят.

Однако в ФАС заявили, что все эти публикации в СМИ нацелены на создание панических настроений в ществе, чтобы искуственно подстегнуть спрос на гречку и тем самым взвинтить цены, как это уже было в 2014 году.

Санкт-Петербургское УФАС постоянно мониторит цены на социально значимые продукты, в число которых входит и гречка.

Выяснилось, что в в августе 2019 года оптовые цены на гречку снизились на 9%. При это в первые две недели октября розничные ценф на гречку выросли на 0,9%.