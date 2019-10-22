Нюрнберг, Германия, , 19:58 — REGNUM Покупательная способность украинцев осталась самой низкой в Европе, несмотря на рост доходов граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные одной из крупнейших в мире немецкой исследовательской компанией GfK.

Отмечается, что чистый доход, которым располагают граждане в исследованных 42 европейских странах, значительно различается. В 16 европейских странах отмечается покупательная способность выше среднего на душу населения, а в 26 странах этот критерий ниже среднего. Украина в списке европейских стран занимает последнее место по критерию покупательной способности на душу населения.

Самая высокая средняя покупательная способность у Лихтенштейна, Швейцарии и Люксембурга, самая низкая зафиксирована у Молдавии, Косово и Украины.

У лидера рейтинга, Люксембурга, покупательная способность составляет 67 550 евро. Это в 37 раз выше, чем у аутсайдера рейтинга, Украины — здесь покупательная способность составляет составляет 1830 евро, что в 37 раз ниже, чем у граждан Лихтенштейна.

По данным GfK, покупательная способность в 2019 году на душу населения в Европе выросла на 3,5%. Средний показатель доходов на человека в странах Европы составляет 14 739 евро. Отмечается, что исследование учитывает показатели без поправок на инфляцию. Доход на душу населения рассчитан после уплаты налогов и других обязательных платежей с учётом субсидий и прочих выплат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте стоимости жилья во всех странах Европы, кроме Италии. Самый заметный рост зафиксирован в Венгрии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии.

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