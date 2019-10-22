Москва, , 19:51 — REGNUM Законопроект о возможности передать объекты, расположенные в рекреационной зоне национального парка, частному партнеру или концессионеру внес в нижнюю палату парламента глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Как отмечает автор инициативы, в РФ сегодня насчитывается 52 национальных парка, которые занимают 21,6 млн гектаров. Эти национальные парки привлекают более трех млн человек каждый год. При этом правовой режим национального парка предполагает, что на его особо охраняемых природной территории могут создаваться рекреационные зоны. На таких зонах можно размещать объекты туристской индустрии, в том числе музеи и информационные центры.

Однако частные инвесторы, которые могли бы вложить средства в развитие этих территорий, не получают достаточного количества правовых гарантий, что отрицательно сказывается на показателях внутреннего туризма, считает автор инициативы. Так, например, в отношении имущества, которое расположено в pекреационной зоне национального парка, сегодня нельзя заключить соглашение о государственно-частном партнерстве, а также оно не может служить объектом концессионного соглашения.

В связи с этим, депутат предлагает разработать систему правовых мер для привлечения частных инвестиций в строительство и развитие туристской инфраструктуры в национальных парках и на прилегающих к ним территориях. Так, законопроект предлагает допустить передачу частному партнеру или концессионеру объекты, расположенные в рекреационной зоне национального парка, для обеспечения рекреационной деятельности, а также развития физкультуры и спорта.

Принятие закона увеличит объем инвестиций в рекреационные зоны национальных парков при сохранении текущего уровня гарантий, но при этом защитит интересы общества и государства, отмечает Николаев.