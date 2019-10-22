Душанбе, , 19:32 — REGNUM За прошедшие три квартала 2019 года в Таджикистане финансовый ущерб, нанесённый государству деятельностью бюджетных учреждений, составил 102,5 млн сомони или более 10,5 млн долл.

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Такие данные стали результатом 217 проведенных счётной палатой Таджикистана с начала 2019 года аудиторских проверок в различных министерствах и ведомствах, хозяйствующих субъектах и других бюджетных учреждениях страны.

Напомним, что по итогам аудиторских проверок, проведенных в первых двух кварталах 2019 года, наибольший финансовый ущерб государству был нанесён хищением бюджетных средств, занижением или же сокрытием бюджетными учреждениями налогов, незаконными расходами, а также необоснованными списаниями.

За первые шесть месяцев 2019 года в результате проведенной аудиторской проверки был выявлен самый крупный финансовый ущерб в ГУП «Доступное жильё», в размере 41,1 млн сомони или свыше 4,2 млн долл.