Гонконг, Китай, , 19:30 — REGNUM На фоне ожесточенных протестов, длящихся уже несколько месяцев, приток туристов в Гонконг серьезно сократился. Самое заметное снижение турпотока из Китая.

Как сообщает информационное агентство ChinaDaily, события последнего времени нанесли ущерб индустрии туризма. Уровень безработицы в сфере по продаже напитков и продуктов питания вырос до шестилетнего максимума — до 6%. Помимо сократившегося числа туристов сфера услуг пострадала от снижения внутреннего спроса.

Протесты в Гонконге продолжаются уже более четырех месяцев, и протестная активность распространилась на всю территорию. Ожесточенные столкновения протестующих с полицией и угроза нестабильной работы важных инфраструктурных объектов, таких как аэропорт, отталкивают путешественников.