Душанбе, , 19:20 — REGNUM За январь-сентябрь 2019 года численность ликвидированных частных предприятий в Таджикистане достигла около 260 тыс., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2018 года больше на 11% или на 25,6 тыс. закрытых предприятий.

По данным агентства по статистике при президенте страны, из общего числа ликвидированных индивидуальных предпринимателей по патенту работало около 209 тыс. человек, 43,3 тыс. предпринимателей осуществляли свою деятельность по свидетельству. При этом 7,5 тысяч дехканских (сельских) хозяйств также ликвидировали свой бизнес.

Отметим, что на 1 октября 2019 года в Таджикистане официально зарегистрировались 553,1 тыс. индивидуальных предпринимателей: работа по патенту — 313,6 тыс., по свидетельству — 77,7 тыс., дехканские хозяйства — 161,9 тыс.

Однако на сегодняшний день работает лишь 293,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Из них 35,6% — это предприниматели, работающие по патенту, 11,7% — по свидетельству и больше половины действующих частных предприятий относится к дехканским хозяйствам — 52,6%.

При этом, по данным, которыми на сегодняшний день располагает госстатагентство, в Согдийской области ведёт свою деятельность более 36,8% от общего количества действующих индивидуальных предпринимателей. Далее следует Хатлонская область — 31,5%, районы республиканского подчинения (РРП) — 18,5%, столица Таджикистана, город Душанбе, — 11,9%. И замыкает эту цепочку ГБАО — 1,3%.