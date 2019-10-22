Таллин, 22 октября 2019, 19:08 — REGNUM В связи с ожиданием увеличения цен на газ и древесной щепы с началом 2020 года в Эстонии, для жителей подорожает и отопление, сообщает сегодня, 22 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Поставщики отопления уже прислали в эстонский департамент по конкуренции заявки на согласование новых тарифов для населения.
Судя по ним, последние месяцы 2019 года цены на отопление для населения будут на 11% ниже, чем в аналогичный период 2018 года, однако сразу с января 2020 года цены поползут вверх. Снабжающая эстонских потребителей газа компания Elering со следующего года повышает сетевую плату за газ на 24%, и еще на 25% вырастет акциз. В среднем цена на газ по стране должна вырасти на 10%.
При этом древесная щепа за 2019 год подорожала уже на 20%.