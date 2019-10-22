Таллин, , 19:08 — REGNUM В связи с ожиданием увеличения цен на газ и древесной щепы с началом 2020 года в Эстонии, для жителей подорожает и отопление, сообщает сегодня, 22 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Поставщики отопления уже прислали в эстонский департамент по конкуренции заявки на согласование новых тарифов для населения.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Судя по ним, последние месяцы 2019 года цены на отопление для населения будут на 11% ниже, чем в аналогичный период 2018 года, однако сразу с января 2020 года цены поползут вверх. Снабжающая эстонских потребителей газа компания Elering со следующего года повышает сетевую плату за газ на 24%, и еще на 25% вырастет акциз. В среднем цена на газ по стране должна вырасти на 10%.

При этом древесная щепа за 2019 год подорожала уже на 20%.