Рига, , 18:49 — REGNUM Чтобы соответствовать нормам выброса углекислого газа, жителям Латвии необходимо отказаться от 2/3 всех автомобилей страны, сообщает сегодня, 22 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

В Латвии выбросов СО₂ на 2 млн тонн больше, чем положено согласно договорённостям ЕС. Штраф, если ситуация не изменится, составит 48 млн евро. Его придётся платить уже с 2021 года. Это примерно по 100 евро с каждого водителя в Латвии в год вплоть до 2030 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии средний возраст автомобиля 15 лет. В 2013 году в страну, от общего числа, ввозили 37% автомобилей старше 10 лет, сегодня — 61%.

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