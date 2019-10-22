Ульяновск, , 18:48 — REGNUM В Ульяновске в первой половине ноября состоятся публичные слушания и рассмотрение проекта бюджета на 2020 год в городском парламенте. На будущий год бюджет предлагается принять бездефицитным, сообщает администрация Ульяновска.

В 2020 году общий объём доходов и расходов прогнозируется в размере 11,421 млрд рублей. В структуре поступлений собственные доходы составят 5,157 млрд рублей, безвозмездны поступления — 6,871 млрд рублей.

В администрации города отмечают, что «впервые проект городского бюджета вышел на бездефицитный уровень».

Значительная часть средств будет направлена на развитие социальной сферы. На реализацию 23 муниципальных и шести ведомственных целевых программ планируется направить 10,645 млрд рублей, или свыше 93% от планируемых расходов городского бюджета. В частности, на развитие образование предлагается потратить почти 5,5 млрд рублей.

6 ноября пройдут публичные слушания, а 8 ноября проект бюджета будет рассматриваться депутатами в первом чтении. Окончательное принятие главного финансового документа города запланировано на 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Ульяновска на 2019 года доходы спрогнозированы на уровне 9,3 млрд рублей, что на 434,4 млн рублей выше первоначального показателя 2018 года. Расходы утверждены в размере 9,7 млрд рублей.