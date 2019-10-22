Ижевск, , 18:39 — REGNUM В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Удмуртии будет построено 88 новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

На эти цели планируется выделить 411 млн рублей.

В настоящее время строятся ФАПы в Камбарском, Вавожском и Глазовском районах. Кроме того, проводится ремонт за счет средств республиканского бюджета в 42 ФАПах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии реализуется масштабный проект «Большой ремонт». В нём задействованы около 3 тыс. человек и более 700 нуждающихся в ремонте зданий социальных объектов. Работы по замене кровель, окон, инженерных коммуникаций проводят в 485 школах и детских садах, 52 больницах, 65 ФАПах, 71 сельском доме культуры и семи объектах спорта.