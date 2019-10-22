Чебоксары, , 18:31 — REGNUM В Чувашии 192 аварийных многоквартирных дома, жители которых были расселены, остаются не снесёнными с 2018 года. Об этом заявил глава минстроя республики Алексей Грищенко на совещании в правительстве, сообщается на портале органов власти Чувашии.

Министр строительства, говоря о реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, акцентировал внимание на проблеме сноса многоквартирных домов, жители которых уже получили новые квартиры. В настоящее время остаются не снесенными 192 многоквартирных дома в 12 муниципалитетах. Выяснилось, что дома должны были быть снесены ещё в 2018 году.

Названы две основные причины. Минстрой сослался на судебные споры и на то, что «в ряде муниципальных образований соответствующие мероприятия не были предусмотрены в республиканской адресной программе». Как будут решаться проблемы и в какие сроки, не уточняется.

Между тем, глава Чувашии Михаил Игнатьев считает, что на месте расселённых аварийных домов «должны были появляться или общественные пространства, или объекты соцкультбыта, или там должны строиться многоквартирные жилые дома».

Напомним, с 2012 года около 13 тыс. жителей Чувашии получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья.