Тегеран, , 18:40 — REGNUM Официальный представитель компании Jam Petrochemical Company Али Салимзаде заявил, что около 180 иностранных компаний заинтересовались покупкой иранской нефтехимии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Салимзаде сделал заявление в ходе выставки нефтехимических компаний в Дюссельдорфе. Он отметил, что участие в престижной выставке поможет компании определить требования и потребности клиентов, а также показать свою продукцию всему миру. «В этом году о готовности закупать иранскую нефтехимию объявили 180 иностранных фирм, что является хорошим показателем нашей работы», — отметил представитель Jam Petrochemical Company.

Выставка в Дюссельдорфе проводится с 1952 г, каждые три года. В 2019 она проходит с 16 по 23 октября.