Ташкент, , 18:08 — REGNUM Общая площадь строительства «Ташкент-Сити» составляет 1 миллион 600 тысяч квадратных метров, 30 процентов из нее займут жилые дома, 30 процентов — офисные здания, еще 30 процентов — торговые комплексы и 10 процентов — гостиничный фонд, заявил президент Узбекистана, выступая перед общественностью и дипкорпусом.

Декоративная надпись «Tashkent City» Mysportedit

«Главная цель строительства этого центра площадью 80 гектаров — создание современного «умного» города, повышение привлекательности нашей страны, прежде всего столицы, для международных, зарубежных и местных банковско-финансовых структур и инвесторов», отметил президент.

«Для осуществления впервые в нашей практике такого грандиозного и уникального проекта нам пришлось освоить много новых подходов и методов, провести большие проектно-изыскательские работы. В настоящее время на этой территории динамичными темпами продолжается огромная созидательная работа, и мы надеемся, что она будет завершена к 2021 году», сказал Мирзиёев.

Ка сообщало ИА REGNUM, на территории «Ташкент-Сити» будет построен первый в столице Узбекистана и в стране в целом 45-этажный небоскреб высотой 200 метром.