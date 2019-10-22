Тегеран, , 18:22 — REGNUM Официальный представитель иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Джавад Мохаммаднежад Сигаоруди заявил, что производство энергии на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии, превысило 840 МВт. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что данные виды электростанций, из которых большинство составляют солнечные, расположены во всех провинциях страны. Он подчеркнул, что на данный момент количество солнечных электростанций составляет 3500, при этом еще 2500 находятся на этапе строительства.

По словам Дажвада Мохаммаднежада Сигаоруди, электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, являются работодателем для 53 420 человек. Он отметил, что частным компаниям принадлежит всего 115 станций, и данную цифру необходимо увеличивать.