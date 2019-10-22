Ульяновск, , 17:42 — REGNUM На международном форуме «Открытые инновации» подписано трёхстороннее соглашение о развитии интеллектуальной собственности в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке».

Документ подписал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Соглашение предполагает поддержку сферы интеллектуальной собственности в Ульяновской области.

Глава региона отмечает, что сотрудничество с федеральными структурами позволит «системно развивать сферу интеллектуальной собственности», повысит конкурентоспособность «отдельных компаний и области в целом за счёт формирования региональных брендов и учёта результатов интеллектуальной деятельности как нематериальных активов».

В перспективе будет обеспечен «качественно новый уровень» исполнения задач, поставленных в национальных проектах «Наука» и «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, в открытии международного форума «Открытые инновации» принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он отметил, что «форум изначально стал, по сути, футурологической историей, которая ломает стереотипы, мешающие продвигать цифровую повестку дня». Премьер-министр акцентировал внимание на вопросах цифровой безопасности, трансформации рынка труда в связи с роботизацией и правовом регулировании.