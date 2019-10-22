Ярославль, 22 октября 2019, 17:26 — REGNUM В Ярославле открыт новый комплекс по переработке отработанных химических источников тока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного на Петербургском экономическом форуме между региональным правительством, компанией «Дюраселл Раша» и Национальной экологической компанией.
Новый завод способен перерабатывать до трех тонн батареек за одну смену. Отработавшие источники тока полностью утилизируются, при этом из ста килограммов батареек получается 40 килограммов сырья, которое может быть использовано вновь.
По словам директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, ярославское предприятие стало самым крупным в России, занимающимся переработкой химических источников тока полного цикла.
Сейчас важно загрузить производство в полном объеме. Ярославские власти готовы помогать. За счет средств ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» в 2018 году в регионе собрано свыше 8 тонн батареек. Соглашение, подписанное на Петербургском форуме, подразумевает и создание новых точек сбора батареек в Ярославле и области.
Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Ярославской области подписал новые соглашения на ПМЭФ