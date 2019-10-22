Ярославль, , 17:26 — REGNUM В Ярославле открыт новый комплекс по переработке отработанных химических источников тока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Открытие производства в Ярославле Yarregion.ru

В церемонии открытия приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного на Петербургском экономическом форуме между региональным правительством, компанией «Дюраселл Раша» и Национальной экологической компанией.

Открытие производства в Ярославле Yarregion.ru

Новый завод способен перерабатывать до трех тонн батареек за одну смену. Отработавшие источники тока полностью утилизируются, при этом из ста килограммов батареек получается 40 килограммов сырья, которое может быть использовано вновь.

Запуск современного производственного комплекса — это не просто инвестиции, новые рабочие места, но и очередной шаг в улучшении экологии региона, — сказал Дмитрий Миронов. — Реализация трехстороннего соглашения, которое было подписано на Петербургском международном форуме в июне, набирает обороты. «Дюраселл» уже проводит акции по сбору батареек в Ярославле, Национальная экологическая компания открывает новые мощности по их утилизации. Следующий этап — расширение комплексной инфраструктуры по сбору батареек.

По словам директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, ярославское предприятие стало самым крупным в России, занимающимся переработкой химических источников тока полного цикла.

Сейчас важно загрузить производство в полном объеме. Ярославские власти готовы помогать. За счет средств ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» в 2018 году в регионе собрано свыше 8 тонн батареек. Соглашение, подписанное на Петербургском форуме, подразумевает и создание новых точек сбора батареек в Ярославле и области.

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