Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги вторника в «зелёной зоне», 22 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 22,79 пункта (0,08%), до 26 850,43 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,01 пункта (0,13%), до 3010,73 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,14 пункта (0,31%), до 8188,12 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября основные индексы Уолл-стрит поднялись в пределах 1% благодаря оптимистичным заявлениям представителей Белого дома по торговым переговорам с Китаем.

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