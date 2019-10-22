Москва, , 16:47 — REGNUM Роспотребнадзор России планирует представить на экономическом форуме «Россия — Африка» мобильные лаборатории на базе автомобиля КамАЗ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В настоящее время такие модули уже используются в Гвинее и Вьетнаме, с декабря начнутся поставки в Монголию. Участникам и гостям форума представится возможность осмотреть лабораторию, ознакомиться с техническими характеристиками комплексов, а также пообщаться с их сотрудниками, представляющими ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

24 октября в рамках форума Роспотребнадзор проведет сессию «Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия» с участием руководства и министров здравоохранения Мадагаскара, Уганды, Конго и Гвинеи, а также представителей российского бизнеса. Участники обсудят инфекционные угрозы в странах Африки.

«С учётом успешного опыта работы Роспотребнадзора по борьбе с вирусом Эбола в Гвинее, мы готовы предложить партнёрам российские технические и научные наработки для совместного реагирования на эпидемии», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ИА REGNUM напоминает, в рамках форума Роспотребнадзор планирует подписать соглашения, направленные на профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями в Уганде и Конго, а также обсудить создание сети лабораторий по борьбе с чумой на Мадагаскаре.