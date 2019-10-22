Киев, , 16:42 — REGNUM Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным. Об этом 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Александр Савченко.

«Мы существующую цену на газ не выдерживаем… У нас средняя зарплата по стране $198, как мы можем платить среднюю цену на газ около $500? Я скажу, что пытается сделать наш премьер-министр, повышая цену и идя на то, что диктует МВФ. Он пытается довести цену на газ, чтобы она была равна стоимости сжиженного газа… Проблема одна — в нашей стране нет таких заработков. Пусть сделают среднюю зарплату как в Германии, и, может быть, тогда. Но даже Германия отказывается в пользу российского газа», — сказал Савченко.

По его словам, с 1 января 2020 года Киев может поднять стоимость газа до $480 за 1000 кубометров. Эксперт отметил, что премьер-министр Алексей Гончарук «заставляет каждого пенсионера переплачивать» за газ на несколько тысяч гривен.

«Если бы премьер-министр Гончарук перестал кататься на самокате и просто взглянул гражданам в лицо, он бы понял, что эта страна просто не переживет зиму при цене на газ 12 тыс. за 1000 кубометров. Это финансовый нонсенс. Если бы Гончарук был хозяйственником, он бы задействовал Медведчука (депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — ред.) как переговорщика», — добавил Савченко.

При этом он выразил уверенность в том, что Киев и Москва договорятся о транзите газа, поскольку в этом заинтересован Брюссель.

«Поверьте, о транзите договорятся, поскольку в нем заинтересованы европейцы. Не будет найден только один механизм, который касается собственных граждан», — подытожил Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, директор компании «Газопоставляющая компания (ГПК) «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года цены на газ для населения будут формироваться по рыночным принципам.

По его словам, с января 2020 года цена на газ будет рыночной, поскольку будет определяться как среднее арифметическое от цены для промышленности, которую устанавливает кабмин. Напомним, согласно договоренностям Украины с МВФ и постановлению о специальных обязательствах, с 1 января 2020 года цены на газ для населения должны вырасти до 12 300 гривен (492 долл) за тысячу кубометров.