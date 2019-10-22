Киев, 22 октября 2019, 16:42 — REGNUM Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным. Об этом 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Александр Савченко.
По его словам, с 1 января 2020 года Киев может поднять стоимость газа до $480 за 1000 кубометров. Эксперт отметил, что премьер-министр Алексей Гончарук «заставляет каждого пенсионера переплачивать» за газ на несколько тысяч гривен.
При этом он выразил уверенность в том, что Киев и Москва договорятся о транзите газа, поскольку в этом заинтересован Брюссель.
Как сообщало ИА REGNUM, директор компании «Газопоставляющая компания (ГПК) «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года цены на газ для населения будут формироваться по рыночным принципам.
По его словам, с января 2020 года цена на газ будет рыночной, поскольку будет определяться как среднее арифметическое от цены для промышленности, которую устанавливает кабмин. Напомним, согласно договоренностям Украины с МВФ и постановлению о специальных обязательствах, с 1 января 2020 года цены на газ для населения должны вырасти до 12 300 гривен (492 долл) за тысячу кубометров.