Орел, , 16:34 — REGNUM Власти Орла сообщили о заключении контракта на ремонт моста Дружбы — как и ожидалось, контракт был подписан с белгородской компанией, которая оказалась единственным претендентом, заявившимся на конкурс. О подписании контракта было объявлено 22 октября, подрядчик должен приступить к работам в ближайшее время. На том же совещании первый замглавы администрации высказал опасения относительно состояния конструкций моста, глава администрации города Александр Муромский поручил провести обследование.

Однако больше всего вопросов возникло именно к выбору подрядной организации.

Виталия Рыбакова. «Фирма зарегистрирована в 2018 году, промышленной истории и опыта у неё нет. Тот единственный мост через ручей, который выполнила фирма, и тот выполнен с множеством недоделок. Складывается впечатление, что у нас появится вторая фирма РГС. Может не стоит спешить»? — цитируют « Орловские новости » депутата облсовета

По словам заместителя сити-менеджера Олега Минкина, эта фирма была единственной, заявившейся на конкурс, она представила документы об исполнении контракта на 120 млн рублей.

Павла Попова « «По всем бумагам «РГС» были более предпочтительны, чем те, что выставились сейчас, но и они не справились. Сейчас вы проводите… пропускаете компанию, которая априори не сможет сделать этот мост. Вас это не удивляет?» — цитирует координатора Общественного движения «Граждане Орла» ИнфоОрёл ».

Мэр Орла Василий Новиков отметил, что за всеми работами по исполнению контракта должен быть налажен жёсткий контроль.

«Каждую неделю будем проводить совещания и, возможно, комиссию пригласим с выездом на место. По этому контракту придётся держать жёсткий контроль: у нас много требований по этому мосту, у нас проект резонансный, — мы обязаны его выполнить нормально», — сказал Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, мост Дружбы в Орле оказывается в центре скандалов стабильно в течение последних двух лет. Ранее контракт на ремонт моста был заключён с казанской фирмой «РГС» с учредителем, зарегистрированным на Кипре, стоимость контракта составила около 300 млн рублей. В конце августа 2019 года мэрия Орла расторгла контракт с «РГС».

Белгородское «Ремспецмост» стало единственным участником аукциона на завершение ремонта моста Дружбы в Орле. Согласно открытым данным, уставной капитал компании 10 тыс. рублей, компания получила заказ на исполнение двух контрактов, основным заказчиком назван «Орёлгосзаказчик».

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