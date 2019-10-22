Орел, 22 октября 2019, 16:34 — REGNUM Власти Орла сообщили о заключении контракта на ремонт моста Дружбы — как и ожидалось, контракт был подписан с белгородской компанией, которая оказалась единственным претендентом, заявившимся на конкурс. О подписании контракта было объявлено 22 октября, подрядчик должен приступить к работам в ближайшее время. На том же совещании первый замглавы администрации высказал опасения относительно состояния конструкций моста, глава администрации города Александр Муромский поручил провести обследование.
Однако больше всего вопросов возникло именно к выбору подрядной организации.
По словам заместителя сити-менеджера Олега Минкина, эта фирма была единственной, заявившейся на конкурс, она представила документы об исполнении контракта на 120 млн рублей.
Мэр Орла Василий Новиков отметил, что за всеми работами по исполнению контракта должен быть налажен жёсткий контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, мост Дружбы в Орле оказывается в центре скандалов стабильно в течение последних двух лет. Ранее контракт на ремонт моста был заключён с казанской фирмой «РГС» с учредителем, зарегистрированным на Кипре, стоимость контракта составила около 300 млн рублей. В конце августа 2019 года мэрия Орла расторгла контракт с «РГС».
Белгородское «Ремспецмост» стало единственным участником аукциона на завершение ремонта моста Дружбы в Орле. Согласно открытым данным, уставной капитал компании 10 тыс. рублей, компания получила заказ на исполнение двух контрактов, основным заказчиком назван «Орёлгосзаказчик».
Читайте ранее в этом сюжете: Орловский мост Дружбы будет доделывать белгородская компания