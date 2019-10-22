Москва, , 16:31 — REGNUM В Москве на территории пяти магазинов сети здорового питания «ВкусВилл» открыты корнеры с детской одеждой российской марки Loloclo. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам соосновательницы бренда Яны Беккер, в будущем продукция Loloclo будет продаваться во всех магазинах «ВкусВилл» через систему Click &Collect. На сегодня продажи марки ведутся только онлайн, ассортимент магазина составляют одежда и аксессуары для детей до 12 лет. В сети «ВкусВилл» бренд представляет продукцию по тем же ценам, что и в интернете.

Условия сотрудничества компаний не раскрываются. Также с октября «ВкусВилл» начал сотрудничать с сетью аптек «Монастырев», представители компании говорят о намерении дальнейшего расширении сегмента non-food.