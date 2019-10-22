Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM Минстрой Нижегородской области получил разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City». По данным застройщика Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков», ключи в долгожданных квартирах обманутым дольщикам начнут выдавать уже 23 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«По каждому из таких домов — а всего их в области, с учетом ЖК «Окский берег», 204 — разработан план действий. Поэтому эти квартиры — только первый совместный с федерацией шаг по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально застройщиком являлось ООО «Квартстрой Центр», в марте 2018 года общество было признано банкротом. Летом Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». В сентябре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин заявил «о создании регионального оператора для достройки домов ЖК «Новинки Smart City», а в октябре стало известно, что нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City». Участниками строительства стали 1906 человек, 1550 из которых включены в реестр обманутых дольщиков. Всего ЖК включает 34 дома.