Москва, , 15:53 — REGNUM Продуктивность экономики можно повысить за счёт использования персональных данных пользователей без получения их дополнительного согласия или подписания соответствующих соглашений с социальными сетями, считает учредитель и ведущий эксперт консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя слова сопредседателя фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, который, выступая на форуме «Открытые инновации», заявил, что одним из направлений развития цифровой экономики в РФ является доступ к данным. В том числе личным.

«Со словами Виктора Вексельберга вполне можно согласиться, — сказал Лагутин. — Конечно, стоит понимать, что все инициативы, связанные с ростом выручки, повышением удобства и безопасности при коммуникации с пользователями, — это в первую очередь обогащение данных о них, понимание их желаний и алгоритмов поведения. В это входит и работа с их персональными данными. Законопроект, который сейчас находится в Госдуме, предусматривает возможность использовать персональные данные пользователей без получения от них дополнительных согласий на обработку персональных данных».

Такие изменения, по мнению Лагутина, действительно необходимы, так как это откроет новые перспективы для бизнеса и позволит эффективно реализовывать проекты цифровой экономики и повысить продуктивность экономики в целом за счёт использования персональных данных.

Напомним, как сообщалось ранее, Вексельберг, выступая на форме «Открытые инновации», заявил, что фонд «Сколково» подготовил вариант законопроекта, который позволяет пользоваться персональными данными без идентификации личности.