Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Екатеринбургские депутаты согласовали письмо к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой умерить рост налогов на недвижимость для предпринимателей. Об этом сообщает ИА Znak.

Парламентарии беспокоятся, что рост налогов негативно скажется на местном малом и среднем бизнесе. Федеральные торговые сети чаще всего арендуют, а не покупают объекты недвижимости, не выплачивая налог на имущество, что резко возвысит вес «федералов» на конкурентном рынке.

Губернатора просят снизить ставку налога на коммерческую недвижимость, установить переходный период или дифференцированные ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость для физических лиц. Депутатов не устроили большие ставки для квартир кадастровой стоимостью от 6 млн рублей.

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