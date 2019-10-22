Сухум, , 15:46 — REGNUM 23 октября в связи с ремонтными работами на электрической подстанции «Бзыбь-220» будет временно ограничена подача электроэнергии в западную часть Сухума, Гудаутский район, Новый Афон и Пицунду. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

Во время ремонтных работ с 07:30 до 18:00 будут отключены подстанции «Сухум-220», «Гудаута-тяга», «Гудаута 110», «Новый Афон», «Дурипш», «Лыхны», «Мысра-тяга», «Пицунда» и «Мцара».

Как пояснили в пресс-службе РУП «Черноморэнерго», необходимость проведения данных работ вызвана аварией на ПС «Бзыбь-220», когда ударом молнии был поврежден трансформатор АТ-2.