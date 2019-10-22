Воронеж, , 15:43 — REGNUM Три миллиарда рублей составит объем инвестиций компании KUHN Group в строительство завода по производству сельскохозяйственной техники, проект реализуется в Рамонском районе Воронежской области. Совещание по вопросу реализации инвестпроекта губернатор Воронежской области Александр Гусев провёл 22 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как отмечалось на встрече с представителями компании, завод по производству сельскохозяйственной техники, которое сегодня строит ООО «КУН Восток» на территории Айдаровского сельского поселения Рамонского района, станет первым таким заводом компании в России. Ранее инвесторы отмечали, что Воронежская область была выбрана из-за хороших рынков сбыта, наличия квалифицированных специалистов и благоприятных экономических условий, созданных региональными властями. Всего в проект планируется вложить составит 3 млрд рублей, инвестор уже вложил 380 млн рублей. Строительство первой очереди предприятия даст региону 30 новых рабочих мест.

На встрече обсуждался вопрос технологического присоединения завода к электросетям: губернатор Александр Гусев поручил проработать возможные варианты решения вопроса и до конца этой недели представить ему соответствующие предложения.

KUHN Group основана в 1828 году, специализируется на производстве в области сельхозмашиностроения.