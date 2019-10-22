Москва, , 15:42 — REGNUM В ближайшие годы в России на развитие цифровых технологий будет направлено 1,6 трлн рублей. Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете страны. Об этом сегодня, 22 октября, на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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При этом премьер-министр отметил, что «не все вопросы решаются деньгами, хотя деньги нужны и важны». Медведев напомнил, что для реализации инновационного потенциала, который есть у России, была принята программа цифровой экономики. Уже в ближайшее время она пополнится ещё одним федеральным проектом, который называется «Искусственный интеллект», добавил председатель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе выступления на пленарном заседании премьер-министр заявил, что Россия будет развивать цифровые технологии, двигаясь в своём направлении.

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