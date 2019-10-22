Сочи, Краснодарский край, , 15:47 — REGNUM В аэропорту города Сочи российская сторона встретила гостей саммита «Россия — Африка» караваем с солью. Об этом 22 октября сообщается на портале Nation News.

Первым из африканских лидеров попробовал русский каравай глава делегации и президент Гвинеи Альфа Конде, который и был инициатором проведения саммита «Россия — Африка». Ранее он предложил эту идею российскому лидеру Владимиру Путину.

Так же прибыли делегации из Нигерии, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Гамбии, Экваториальной Гвинеи и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 24 октября 2019 года в Сочи пройдет первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит Россия — Африка. Мероприятие пройдет под председательством российского президента Владимира Путина, главы Египта и председателя Африканского союза Абдул-Фаттаха ас-Сиси. На саммит также прибудут представители почти всех стран Африки.

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