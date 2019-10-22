Ульяновск, , 15:26 — REGNUM В Ульяновской области должностное лицо администрации Инзенского района проиграло суд антимонопольной службе. Суд первой инстанции признал законным 40 тыс. рублей штрафа, который был назначен по итогам рассмотрения жалобы на организацию конкурса на право аренды объектов электрических сетей, сообщает антимонопольное ведомство.

В УФАС поступило решение Инзенского районного суда по жалобе должностного лица администрации Инзенского района на постановление ведомства. Отмечается, что суд признал законным 40 тыс. рублей штрафа.

Речь идёт об организации и проведении конкурса на право заключения договора аренды объектов электрических сетей в Инзе. В мае 2019 года комиссия антимонопольного органа признала обоснованной жалобу на действия организатора торгов — администрацию Инзенского района.

«Нарушение выразилось в указании недостоверной информации о состоянии оборудования, а также о перечне передаваемого имущества и его характеристиках», — говорят в ведомстве.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 7.32.4 КоАП РФ («Размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов»), должностное лицо было оштрафовано на сумму 40 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФАС Ульяновской области оштрафовало на 40 тыс. рублей сельского чиновника за недопуск к аукциону ряда участников. Также ранее было оштрафовано физлицо, являвшееся на момент совершения правонарушения должностным лицом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Чердаклинского района: причиной стало указание недостоверной информации в извещении о торгах.

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Также антимонопольным ведомством было вынесено 12 постановлений о наказании в виде штрафов в отношении шести должностных лиц УФСИН. Общий размер штрафов составил почти 64 тыс. рублей. Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы на действия комиссии при проведении двух электронных аукционов на закупку картриджей и расходных материалов к ним. В УФАС считают, что заявитель незаконно получил отказ в допуске к участию в аукционе.

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