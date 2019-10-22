Сеул, , 15:30 — REGNUM В Южной Корее представили план создания объектов по хранению водорода. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По предположению представителей министерства, к 2022 году в стране будет насчитываться 67 тыс. водородных автомобилей, а спрос на водород увеличится до 30 тыс. тонн в год.

В связи с этим в Южной Корее намерены увеличить производство и количество объектов по хранению водорода. Также планируется построить центр распределения водорода, который позволит поддерживать цены на одном уровне.

В частности, в планах правительства добиться стоимости одного кг водорода в размере 6000 вон (~$5,12), к 2030 году — 4000 вон (~$3,42), к 2040 году — 3000 вон (~$2,56).

К концу 2022 года планируется построить 310 водородных заправочных станций, а к 2030 году — 660 заправочных станций. Известно, что 86 станций уже будут построены к концу текущего года.