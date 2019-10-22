Курган, , 15:18 — REGNUM В Курганской области за неделю средняя цена килограмма гречневой крупы возросла на 1,3 рубля. С начала года гречка подорожала на 8,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

В начале 2019 года, 9 января, килограмм гречневой крупы в регионе стоил в среднем 46,28 рублей, 7 октября — 48,95 рублей. А 14 октября стоимость гречки показала резкий рост — 50,25 рублей за кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России ожидается очередной рост цен на гречневую крупу по причине дефицита её предложения на оптовом рынке. Поставщики гречневой крупы проинформировали российских ретейлеров о повышении цен на гречку до 50%.