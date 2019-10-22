Москва, , 15:04 — REGNUM Первые модели Skoda Karoq у российских дилеров чешской компании появятся в начале 2020 года. Об этом сообщается на портале 110km.ru.

По словам главы российского офиса Skoda Яна Прохазка, кроссовер Skoda Karoq на российском авторынке появится в первом квартале 2020 года.

«Покажем его (Skoda Karoq — ред.) совсем скоро, в декабре, а продажи стартуют в феврале-марте 2020 года. Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену», — сообщил Прохазка.

Он также добавил, что собираться Karoq будет также как и Kodiaq на автопредприятии в Нижнем Новгороде. Кроме того, Прохазка выразил уверенность в том, что со временем Karoq по продажам обгонит Kodiaq.

Какие моторы будут у новинки, топ-менеджер не сообщил.

Напомним, за первую половину 2019 года в мире было продано 620,9 тыс. автомобилей автокомпании Skoda, что на 4,9% меньше, аналогичного периода 2018 года.

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