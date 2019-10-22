Киев, , 14:59 — REGNUM Полноценный отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины, сообщило сегодня, 22 октября, украинское министерство развития общин и территорий.

Отопление по-украински Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет ведомство, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, отопление жилых домов начато в 12 областях. Объекты социальной сферы отапливаются в 21 области и Киеве.

В сообщении министерства подчеркивается, что более трети объектов отапливаются в 8 областях, больше половины — в 4 областях страны и городе Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что во время наступающего отопительного сезона возможны «локальные аварии», но в целом страна должна нормально пройти зиму.

При этом на большинстве территорий Украины продолжает держаться довольно теплая погода, днем температура воздуха прогревается до +15 °С… +20 °С. Согласно прогнозу синоптиков, такая погода продержится как минимум до конца текущей недели.

В «Нафтогазе» критически оценили решение местных властей начать отопительный сезон при таких высоких температурах, отмечая, что оплачивать этот «банкет» будут потребители.