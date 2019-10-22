Москва, , 15:13 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный, в том числе на очередной перенос сроков компенсации вкладов граждан РФ, которые были размещены в Сбербанке до 20 июня 1991 года и были утеряны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о переносе выплат с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты комитета Госдумы по финрынку согласились создать рабочую группу по урегулированию вопроса и разработке законопроекта о выплатах гражданам утерянных ими средств совместно с правительством. Как отмечал первый замглавы комитета Игорь Дивинский («Единая Россия»), речь идёт о сумме в 135 трлн рублей.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, правительство сейчас разрабатывает законопроект по урегулированию вопроса.

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