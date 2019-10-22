Москва, , 14:38 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на порядок перечисления Центробанком РФ доходов от участия в капитале Сбербанка в федеральный бюджет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Речь идет о бюджетообразующем законопроекте, который внесен в Госдуму в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы. Так, Центробанк будет обязан перечислять доходы от участия в Сбербанке в федеральный бюджет не позднее 1 августа текущего года. Как отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Моисеев, ежегодно от таких действий в госказну поступает более 10 млрд рублей.

Ранее подобный законопроект вносился в Госдуму каждый год, однако теперь инициатива устанавливает бессрочный порядок направления дивидендов, которые получает Центробанк от участия в Сбербанке, в федеральный бюджет.