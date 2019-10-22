Тверь, , 14:36 — REGNUM Цены на гречневую крупу в Твери за неделю выросли на 4%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные мониторинга цен, опубликованного Тверьстатом.

За период с 8 по 14 октября стоимость килограмма гречневой крупы в регионе выросла на 4%, в среднем сегодня килограмм гречки в тверских магазинах стоит 42,11 рублей.

Для сравнения — в первую неделю октября сотрудники статистического ведомства фиксировали даже снижение цены на гречку — на 0,5%. Тогда средняя цена составляла 40,51 руб. за килограмм крупы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поставщики предупредили ритейлеров о резком увеличении цен на гречку в связи с более низким по сравнению с прошлым годом урожаем.