Москва, , 14:35 — REGNUM Правовое регулирование не должно тормозить технологического развития, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

«Закон не будет поспевать за технологическими изменениями. Закон в силу своей природы консервативен, — сказал Медведев. — Я проиллюстрирую это на нашем примере. Мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями. Я лично давал указания и поручения. Этим занимались наши компании. Но из-за сложной системы сертификации на дорогах [РФ] тестируются 55 этих автомобилей. В США сертифицировано 1500 таких автомашин. Надо быстрее работать. Надо ускорять вывод технологий на рынок. Принимать не запретительные, а дозволительные нормы. Мы эти технологические вызовы пока успешно преодолеваем».

Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».